Lazio, Immobile: «Tanto esperienze nella mia carriera ma ora ho un contratto a vita» (Di giovedì 9 giugno 2022) Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della prossima stagione biancoceleste Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della prossima stagione biancoceleste. Le sue dichiarazioni: CALCIOMERCATO – «Gli anni dopo la Juve sono stati tormentati, tra prestiti e comproprietà. Ho fatto tante esperienze e ho cambiato tante città, prima di fermarmi alla Lazio con un contratto a vita». CONTINUA SU Lazio NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

