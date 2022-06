Advertising

ayoitsmanuel_ : Carnesecchi rimarrà uno dei più grandi rimpianti nella storia della Lazio,porco tutto -

Corriere dello Sport

ROMA - "Peccato che è finito il campionato" . Così Ciro Immobile parla della suamentre trascorre le sue vacanze in Sardegna, ripensando a una stagione partita in salita e chiusa in crescendo con il quinto posto finale: "Mister Sarri aveva trovato la quadra e stavamo facendo ...Calcio 2021 - 2022 EccellenzaSquadra in casa Us Livorno Squadra avversaria W3 Maccarese Si ferma a Livorno la corsa playoff ... Al 53' si concentrano idei laziali, con il solito Tisei ... Lazio, i rimpianti di Immobile: "Peccato che il campionato sia finito" Il centravanti della Lazio in vacanza in Sardegna: "Con Sarri problemi all'inizio soprattutto per la difesa, ma poi abbiamo trovato la quadra e chiuso in crescendo. Nazionale Ho visto un gioco più ve ..."Il rinnovo di Sarri Le garanzie ci devono essere, se fai un contratto di tre anni, che dà continuità al suo calcio, deve per forza avvicinarsi alle sue ...