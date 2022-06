Isola Dei Famosi, la. produzione prende in giro Lory Del Santo (Di giovedì 9 giugno 2022) L’assist di Lory Del Santo (e delle sue infinite personalità) alla produzione de L’Isola Dei Famosi. Ecco cos’è accaduto A seguito della recente bufera mediatica alimentata dalle azioni di Lory del Santo, secondo cui l’ex naufraga si sarebbe auto elogiata sui social utilizzando il suo stesso account, la produzione dell’Isola Dei Famosi pubblica un divertente post sui canali ufficiali del programma per scherzare sulla vicenda. Il post, indubbiamente ironico, genera non poche polemiche da parte dei fan della Del Santo – o presunti tali – che nonostante l’evidenza continuano a difendere la loro beniamina. Tuttavia, la bonaria presa in giro fa sorridere il web posizionandosi tra le ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 9 giugno 2022) L’assist diDel(e delle sue infinite personalità) allade L’Dei. Ecco cos’è accaduto A seguito della recente bufera mediatica alimentata dalle azioni didel, secondo cui l’ex naufraga si sarebbe auto elogiata sui social utilizzando il suo stesso account, ladell’Deipubblica un divertente post sui canali ufficiali del programma per scherzare sulla vicenda. Il post, indubbiamente ironico, genera non poche polemiche da parte dei fan della Del– o presunti tali – che nonostante l’evidenza continuano a difendere la loro beniamina. Tuttavia, la bonaria presa infa sorridere il web posizionandosi tra le ...

