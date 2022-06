Intesa Sanpaolo: la sostenibilità fa crescere le imprese del mobile (Di giovedì 9 giugno 2022) Al Salone del mobile in corso in Fiera Milano fino al 12 giugno, presentato uno studio su transizione ecologica ed economia circolare. Le certificazioni ambientali creano nuova occupazione e migliorano crescita del fatturato e redditività Leggi su ilgiornale (Di giovedì 9 giugno 2022) Al Salone delin corso in Fiera Milano fino al 12 giugno, presentato uno studio su transizione ecologica ed economia circolare. Le certificazioni ambientali creano nuova occupazione e migliorano crescita del fatturato e redditività

