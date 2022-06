In qualsiasi posto del mondo tu adesso ti trovi Said, semplicemente grazie (Di giovedì 9 giugno 2022) È successo all’improvviso, velocemente, sotto gli occhi increduli di ci ha sperato fino alla fine, di chi ha provato a fare qualcosa e di chi ha preferito andare via, lontano da quello che stava accedendo. Rahhal Amarri, che tutti conoscevano con il soprannome Said, è morto. Ed è una morte assurda quella dell’uomo, è bizzarra, quasi surreale. Ma fa male, perché tanto è l’amaro che lascia in bocca tutta questa storia che meritava il suo lieto fine. E invece non l’ha avuto. Sì perché Said è diventato inaspettatamente vittima del suo eroico coraggio, quello che gli ha permesso di salvare la vita a due bambini. L’uomo di origini marocchine, gestore di un lido sulla spiaggia di Castel Volturno, in provincia di Caserta, ha sfidato le alte onde del mare, e forse le sue stesse capacità fisiche, per salvare due bambini che erano stati trasportati al largo dalla ... Leggi su dilei (Di giovedì 9 giugno 2022) È successo all’improvviso, velocemente, sotto gli occhi increduli di ci ha sperato fino alla fine, di chi ha provato a fare qualcosa e di chi ha preferito andare via, lontano da quello che stava accedendo. Rahhal Amarri, che tutti conoscevano con il soprannome, è morto. Ed è una morte assurda quella dell’uomo, è bizzarra, quasi surreale. Ma fa male, perché tanto è l’amaro che lascia in bocca tutta questa storia che meritava il suo lieto fine. E invece non l’ha avuto. Sì perchéè diventato inaspettatamente vittima del suo eroico coraggio, quello che gli ha permesso di salvare la vita a due bambini. L’uomo di origini marocchine, gestore di un lido sulla spiaggia di Castel Volturno, in provincia di Caserta, ha sfidato le alte onde del mare, e forse le sue stesse capacità fisiche, per salvare due bambini che erano stati trasportati al largo dalla ...

Advertising

GPeppe34N : RT @ElCodero: @muntzer_thomas Ad un interrogazione di italiano di un qualsiasi ITIS di 25anni fa il signore con la cipolla in testa sarebbe… - eleonocis : qualsiasi posto insieme a te è sempre casa - ElCodero : @muntzer_thomas Ad un interrogazione di italiano di un qualsiasi ITIS di 25anni fa il signore con la cipolla in tes… - lucia25968868 : RT @gigi52335676: Salvini:' vado in qualsiasi posto possa rendermi utile'. Dove gli suggerireste di andare? - aconoscitore : @AndreaGiunchi Ogni quesito referendario è sempre stato posto in maniera tecnica e poi semplificato dai media, che… -