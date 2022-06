Il partner più scontroso sceglie sempre di dormire su questo lato del letto (Di giovedì 9 giugno 2022) Ecco lo studio che conferma in modo inequivocabile chi è il partner più aspro e scostante della coppia. I litigi sono dovuti alla sua poca socievolezza. Il partner ti colpevolizza di essere quella sempre nervosa e scontrosa? Dipende dal lato del letto in cui hai scelto di dormire e questo è un fatto confutato scientificamente. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 9 giugno 2022) Ecco lo studio che conferma in modo inequivocabile chi è ilpiù aspro e scostante della coppia. I litigi sono dovuti alla sua poca socievolezza. Ilti colpevolizza di essere quellanervosa e scontrosa? Dipende daldelin cui hai scelto diè un fatto confutato scientificamente. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

MontagnaVeneta : RT @MassimoGaudina: Durante la #MilanoDesignWeek @europainitalia è in @triennalemilano per promuovere il #NewEuropeanBauhaus con @Unicatt e… - ICTPARTNER_it : ?????Sei un #tecnico o un #professionista dei settori #ICT e #TLC? Entra in contatto un’ampia rete di vendor, fornito… - RSInews : Più chiarezza sul reato di 'stealthing' - Togliersi il preservativo all'insaputa del partner: una sentenza del Trib… - laperegina77 : RT @Io41881712: @laperegina77 Capita, più volte al giorno ?? non in maniera patologica, per ridere e scherzare con la partner ?? - andrewsword2 : RT @Io41881712: @laperegina77 Capita, più volte al giorno ?? non in maniera patologica, per ridere e scherzare con la partner ?? -