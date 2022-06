«Il complotto dei Calafati», metafora dell’oggi in giallo (Di giovedì 9 giugno 2022) Di terremoti è squassata la penisola italiana e non solo negli anni recenti che segnano momenti vergognosi e non meno scandalosi della storia della Repubblica. Precedente al più noto alle L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 9 giugno 2022) Di terremoti è squassata la penisola italiana e non solo negli anni recenti che segnano momenti vergognosi e non meno scandalosi della storia della Repubblica. Precedente al più noto alle L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

aelyana : RT @fratotolo2: ?? Giuseppe Novelli, genetista: “Gli Rna si esprimono in tessuti e in cellule diverse. Se la terapia non viene targetizzata… - kiaro_oscuro : @PBalabam Quelli che 'Ci chiamate 'complottisti' solo perché diciamo che il Covid è tutto complotto dei poteri fort… - Poghos2003 : @sc_kleene @EmaEuropeo Solo nell'improbabile caso in cui dovesse raggiungere il 50% facendo vincere il sì. Ma al 60… - chieselli : @GiovaQuez @PulvirentiSarah Però c'è una mano misteriosa che convoglia tutta questa rabbia dei disadattati proprio… - omicron54 : RT @BimbePeppe: E' la prima volta da inizio guerra che si parla di complotto contro Putin, da parte dei servizi segreti. Se lo uniamo agli… -