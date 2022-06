I due cittadini britannici condannati a morte dalle autorità filorusse del Donetsk perché considerati “mercenari” (Di giovedì 9 giugno 2022) Sono stati condannati a morte i due cittadini britannici, Aiden Aslin e Shaun Pinner, catturati dalle milizie filo russe ad aprile mentre combattevano insieme ai soldati ucraini a Mariupol. Lo ha deciso la Corte suprema dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, che li ha riconosciuti colpevoli di ”terrorismo” per aver combattuto come ”mercenari”. La pena capitale è stata stabilita anche per il detenuto marocchino Ibrahim Saadun, al termine di un processo a porte chiuse iniziato martedì. Aslin, 28 anni di Newark, e Pinner, 48 anni di Watford, si sono difesi affermando di essere soldati dell’esercito regolare ucraino e rivendicando quindi il diritto di venire trattati come prigionieri di guerra in base a quanto prevede la Convenzione di Ginevra. Gli analisti ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Sono statii due, Aiden Aslin e Shaun Pinner, catturatimilizie filo russe ad aprile mentre combattevano insieme ai soldati ucraini a Mariupol. Lo ha deciso la Corte suprema dell’autoproclamata Repubblica popolare di, che li ha riconosciuti colpevoli di ”terrorismo” per aver combattuto come ””. La pena capitale è stata stabilita anche per il detenuto marocchino Ibrahim Saadun, al termine di un processo a porte chiuse iniziato martedì. Aslin, 28 anni di Newark, e Pinner, 48 anni di Watford, si sono difesi affermando di essere soldati dell’esercito regolare ucraino e rivendicando quindi il diritto di venire trattati come prigionieri di guerra in base a quanto prevede la Convenzione di Ginevra. Gli analisti ...

