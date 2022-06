Golden Gala 2022 in diretta su Raisport/Rai3: orari e copertura tv (Di giovedì 9 giugno 2022) Si terrà stasera, giovedì 9 giugno 2022, il Golden Gala di atletica leggera dedicato a Pietro Mennea, tappa italiana di Diamond League che dopo la parentesi fiorentina torna nella sua sede naturale dell’Olimpico di Roma. Anche quest’anno i diritti appartengono alla Rai che ha assicurato la diretta televisiva del meeting. Le gare anche quest’anno saranno quasi completamente coperte, con l’esclusione del disco maschile e della fase iniziale del peso. Il programma inizierà alle 18.30, ma il collegamento tv avverrà alle 19.30 su Raisport (canale 58 DTT) per poi passare dalle ore 20 fino alle 22 su Rai3. Sono previste due ore e mezza di diretta fino alla conclusione delle gare intorno alle 22,00, seguirà una sintesi di mezz’ora su Raisport (fino alle ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 9 giugno 2022) Si terrà stasera, giovedì 9 giugno, ildi atletica leggera dedicato a Pietro Mennea, tappa italiana di Diamond League che dopo la parentesi fiorentina torna nella sua sede naturale dell’Olimpico di Roma. Anche quest’anno i diritti appartengono alla Rai che ha assicurato latelevisiva del meeting. Le gare anche quest’anno saranno quasi completamente coperte, con l’esclusione del disco maschile e della fase iniziale del peso. Il programma inizierà alle 18.30, ma il collegamento tv avverrà alle 19.30 su(canale 58 DTT) per poi passare dalle ore 20 fino alle 22 su. Sono previste due ore e mezza difino alla conclusione delle gare intorno alle 22,00, seguirà una sintesi di mezz’ora su(fino alle ...

Advertising

EveBazinga : Oggi c’è il Golden Gala, evento traumatico della mia vita. Alle medie organizzarono per portare tutte le classi a v… - Queenatletica : E' il giorno del Golden Gala: ecco come seguirlo in tv tra Rai3 e Rai Sport, orario e startlist - sportmediaset : Le sfide maschili del Golden Gala Pietro Mennea - atleticaitalia : ??????????????. ??????????. ??????'????????????????!!! ?????????? Riviviamo #Tokyo2020 al Golden Gala ?? BIGLIETTI in vendita QUI ??… - Gazzetta_it : Golden Gala, Tortu, Desalu e Patta all'esame 200. E Stano studia... -