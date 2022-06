Gli studenti del Focaccia creano un sito internet sulla Cripta del Duomo (Di giovedì 9 giugno 2022) di Monica De Santis E’ stato presentato ieri mattina nel Salone degli?Stemmi della Curia Arcivescovile ci sarà il progetto del Ptof “La scuola adotta un monumento” a cura degli alunni dell’I.I.S. “B.?Focaccia” e alla presenza di Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi. Si tratta di un sito internet completamente dedicato alla Cripta del Duomo di Salerno. La docente referente Adriana Pecoraro, alla presenza della dirigente scolastica Maria Funaro e dell’assessore comunale alla pubblica istruzione Gaetana Falcone ha illustrato il sito creato partendo dal libro A.?Caruci – U. Pecoraro, “Strutture architettoniche e forme d’arte della Cattedrale di?Salerno – La Cripta”, Grafica Iannone, Salerno 1976. “Il sito è il primo di tutto un lavoro che voglio ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 9 giugno 2022) di Monica De Santis E’ stato presentato ieri mattina nel Salone degli?Stemmi della Curia Arcivescovile ci sarà il progetto del Ptof “La scuola adotta un monumento” a cura degli alunni dell’I.I.S. “B.?” e alla presenza di Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi. Si tratta di uncompletamente dedicato alladeldi Salerno. La docente referente Adriana Pecoraro, alla presenza della dirigente scolastica Maria Funaro e dell’assessore comunale alla pubblica istruzione Gaetana Falcone ha illustrato ilcreato partendo dal libro A.?Caruci – U. Pecoraro, “Strutture architettoniche e forme d’arte della Cattedrale di?Salerno – La”, Grafica Iannone, Salerno 1976. “Ilè il primo di tutto un lavoro che voglio ...

