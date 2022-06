Gli auguri di Gilles Rocca ad una persona speciale (Video) (Di giovedì 9 giugno 2022) Gilles Rocca al momento sta girando un film. Lo ha annunciato oggi durante il programma Trend&Celebrities su RTL 102.5 Dopo l’esperienza a L’Isola dei Famosi, Gilles Rocca è tornato a dedicarsi al cinema. Al momento sta girando un film, come ha annunciato oggi a RTL 102.5 durante il programma Trend&Celebrities. Proprio la prossima settimana sarà sul set per girare la sua scena. Ma prima dell’intervista l’attore ed ex naufrago ha esordito facendo gli auguri alla persona più importante della sua vita, sua mamma, la signora Rosalba che oggi fa il compleanno. Leggi anche–> Isola dei Famosi, un naufrago abbandona il gioco: ecco il motivo Proprio a lei, anche su Instagram, ha voluto regalare una dedica: “In ogni mio istante ci sei sempre stata tu al mio fianco, nei successi e ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 9 giugno 2022)al momento sta girando un film. Lo ha annunciato oggi durante il programma Trend&Celebrities su RTL 102.5 Dopo l’esperienza a L’Isola dei Famosi,è tornato a dedicarsi al cinema. Al momento sta girando un film, come ha annunciato oggi a RTL 102.5 durante il programma Trend&Celebrities. Proprio la prossima settimana sarà sul set per girare la sua scena. Ma prima dell’intervista l’attore ed ex naufrago ha esordito facendo gliallapiù importante della sua vita, sua mamma, la signora Rosalba che oggi fa il compleanno. Leggi anche–> Isola dei Famosi, un naufrago abbandona il gioco: ecco il motivo Proprio a lei, anche su Instagram, ha voluto regalare una dedica: “In ogni mio istante ci sei sempre stata tu al mio fianco, nei successi e ...

Advertising

PucciarelliLega : ???? ?? Auguri a tutti gli uomini e le donne della nostra @ItalianNavy per domani #10Giugno #GiornataDellaMarina!… - vitopetrocelli : Approfitto di questo articolo strepitoso per fare gli auguri al mio “compagno di partito” il professor Luciano Canf… - 94PVRPLEASTER : Andate a fare gli auguri a jun ?? - 361_magazine : Gilles Rocca al momento sta girando un film. Lo ha annunciato oggi durante il programma Trend&Celebrities su RTL 10… - callmedoc99 : MA AD ESEMPIO OGGI NON SAREBBE STATO MEGLIO FARE GLI AUGURI ALLA FAIRYYY #jeru -