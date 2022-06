FORUM DELLE SCUOLE DI PSICOTERAPIA OPL 2022: UN LUOGO DI INCONTRO E ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI DI PSICOLOGIA (Di giovedì 9 giugno 2022) L'Ordine degli Psicologi della Lombardia (OPL) ha deciso di garantire nuovamente uno specifico spazio agli psicologi interessati a proseguire la propria formazione, promuovendo due giornate di INCONTRO con le SCUOLE di PSICOTERAPIA presenti in Lombardia. Le date da segnare in agenda per la 7° edizione del FORUM DELLE SCUOLE di PSICOTERAPIA 2022 sono l'11 e il 12 giugno. Le due giornate prevedono la partecipazione da remoto attraverso 3 stanze virtuali in contemporanea. E' stato deciso così, sia per garantire una maggiore sicurezza in un momento ancora soggetto alla pandemia da COVID, sia per permettere a più persone sul territorio lombardo e nazionale di partecipare agevolmente. Nel corso DELLE due giornate, attraverso gli eventi ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) L'Ordine degli Psicologi della Lombardia (OPL) ha deciso di garantire nuovamente uno specifico spazio agli psicologi interessati a proseguire la propria formazione, promuovendo due giornate dicon ledipresenti in Lombardia. Le date da segnare in agenda per la 7° edizione deldisono l'11 e il 12 giugno. Le due giornate prevedono la partecipazione da remoto attraverso 3 stanze virtuali in contemporanea. E' stato deciso così, sia per garantire una maggiore sicurezza in un momento ancora soggetto alla pandemia da COVID, sia per permettere a più persone sul territorio lombardo e nazionale di partecipare agevolmente. Nel corsodue giornate, attraverso gli eventi ...

