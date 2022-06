Florida | due fratelli di 14 e 11 anni svaligiano un’armeria rubando 22 armi Arrestati sul posto

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 9 giugno 2022) Nuove notizie di bambini enegli Stati Uniti ancora sconvolti dalla strage della scuola elementare di Uvalde. Inla polizia ha arrestato due, di 14 e 11. Che avevano appena svaligiatodi Cape Coral22. Quando hanno visto gli agenti, si sono sbarazzati della refurtiva. E hanno cercato di darsi alla fuga, ha riferito il sergente della polizia di Cape Coral, Julie Green. Nel 2020, per la prima volta, leda fuoco, e non gli incidenti stradali, sono stati la principale causa di morte per gli under 19 negli Stati Uniti. Lo scorso anno 163 persone sono state uccise da bambini in 392 sparatorie non intenzionali avvenute in tutto il Paese., duedi 11 e 14 ...