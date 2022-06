F1, il grande vantaggio della Red Bull sulla Ferrari: Sergio Perez sa di essere una seconda guida, Carlos Sainz no (Di giovedì 9 giugno 2022) Leggendo l’attuale classifica generale del Mondiale di Formula Uno balza all’occhio un dato. Si da’ per scontato che il Campione 2022 sarà uno tra Max Verstappen e Charles Leclerc, i quali non a caso sono primo e secondo rispettivamente con 125 e 116 punti. Eppure, a ben guardare, chi li segue è a quota 110! Dunque, aritmetica alla mano, anche Sergio Perez dovrebbe essere considerato un pretendente al titolo. Eppure nessuno ritiene il messicano un terzo incomodo credibile nel braccio di ferro tra l’olandese e il monegasco. La ragione è semplice. In seno alla Red Bull, Checo ha lo status dichiarato di numero due. Lo ha detto a chiare lettere Helmut Marko già in aprile e lo si è visto nei fatti a Barcellona, dove il team ha ordinato al trentaduenne di Guadalajara di lasciare strada al compagno di squadra. ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) Leggendo l’attuale classifica generale del Mondiale di Formula Uno balza all’occhio un dato. Si da’ per scontato che il Campione 2022 sarà uno tra Max Verstappen e Charles Leclerc, i quali non a caso sono primo e secondo rispettivamente con 125 e 116 punti. Eppure, a ben guardare, chi li segue è a quota 110! Dunque, aritmetica alla mano, anchedovrebbeconsiderato un pretendente al titolo. Eppure nessuno ritiene il messicano un terzo incomodo credibile nel braccio di ferro tra l’olandese e il monegasco. La ragione è semplice. In seno alla Red, Checo ha lo status dichiarato di numero due. Lo ha detto a chiare lettere Helmut Marko già in aprile e lo si è visto nei fatti a Barcellona, dove il team ha ordinato al trentaduenne di Guadalajara di lasciare strada al compagno di squadra. ...

Advertising

SAntonio10273 : CIOÈ IL 15% DEL NICHEL E IL 40% DEL PALLADIO USATI NEL MONDO,DUE MATERIE PRIME INDISPENSABILI PER LA FABBRICAZIONE… - nickfiumi : @meltinpoz @lorenzoneri84 @gianvi21 @fransis23salam Conta sempre che stiamo parlando di giocatori di quel livello.… - roberto_carboni : RT @claudio301065: Secondo me Luca e Paolo sono un grande vantaggio per #cartabianca è un quarto d'ora che sono sintonizzato su @RaiTre #d… - ItaliacheAmo : RT @MTurismoItalia: ??”Iniziare a pensare che le città che ospiteranno le Olimpiadi del 2026 siano accessibili non è solo un dovere civico m… - Kingsamuel111 : @Josse34775797 Grande #Delvecchio, suo il gol che ci portó in vantaggio per 1-0 nella finale Euro 2000. Quella fina… -