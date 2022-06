Dazn, arriva il doppio abbonamento (Di giovedì 9 giugno 2022) Dal prossimo anno cambiano leggermente le cose in casa Dazn. La piattaforma streaming attuerà due tipologie di abbonamento, per una questione di “concurrency” e di visione da altre reti. L’esclusiva dei match di Serie A 2022-2023 rimarrà comunque la stessa. Dazn, come sarà la Serie A 2022-2023 Non ci saranno cambiamenti significativi rispetto all’anno appena trascorso. La piattaforma streaming infatti ha confermato l’esclusiva di 7 partite settimanali su 10, mantenendo anche la co-esclusiva delle restanti tre (disponibili su Sky). L’unica differenza sarà appunto la possibilità di scegliere tra due tipi di abbonamento. Uno standard (29.99 euro al mese) ed uno plus (39.99) in cui l’evento sarà fruibile live da due dispositivi connessi in luoghi diversi. Una scelta portata anche dal tema della “concurrency”. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 9 giugno 2022) Dal prossimo anno cambiano leggermente le cose in casa. La piattaforma streaming attuerà due tipologie di, per una questione di “concurrency” e di visione da altre reti. L’esclusiva dei match di Serie A 2022-2023 rimarrà comunque la stessa., come sarà la Serie A 2022-2023 Non ci saranno cambiamenti significativi rispetto all’anno appena trascorso. La piattaforma streaming infatti ha confermato l’esclusiva di 7 partite settimanali su 10, mantenendo anche la co-esclusiva delle restanti tre (disponibili su Sky). L’unica differenza sarà appunto la possibilità di scegliere tra due tipi di. Uno standard (29.99 euro al mese) ed uno plus (39.99) in cui l’evento sarà fruibile live da due dispositivi connessi in luoghi diversi. Una scelta portata anche dal tema della “concurrency”. ...

