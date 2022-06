Calciomercato Torino: caccia all’erede di Bremer. Due nomi in pole (Di giovedì 9 giugno 2022) per rinforzare la difesa granata Secondo Tuttosport è Victor Nelsson del Galatasaray il primo nome di Vagnati per dare a Juric un degno sostituto di Gleison Bremer, che lascerà il Torino in estate. Il giocatore viene valutato 15 milioni, mentre il Toro intende pagarlo 10-12. L’alternativa low cost è il ventenne Caleb Okoli, appena rientrato all’Atalanta dal prestito alla Cremonese e cedibile a tutolo temporaneo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 giugno 2022) per rinforzare la difesa granata Secondo Tuttosport è Victor Nelsson del Galatasaray il primo nome di Vagnati per dare a Juric un degno sostituto di Gleison, che lascerà ilin estate. Il giocatore viene valutato 15 milioni, mentre il Toro intende pagarlo 10-12. L’alternativa low cost è il ventenne Caleb Okoli, appena rientrato all’Atalanta dal prestito alla Cremonese e cedibile a tutolo temporaneo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GiovaAlbanese : Il dialogo tra la #Juventus e #DiMaria va avanti. Come quello con l'#AtleticoMadrid per trattenere #Morata a Torino… - DiMarzio : #Calciomercato | @TorinoFC_1906, domani incontro con il @CagliariCalcio per #JoaoPedro - GiovaAlbanese : Nei prossimi giorni summit alla Continassa con l'entourage di #Fagioli: all'ordine del giorno il rinnovo e il proge… - RobertaFazio7 : RT @GiovaAlbanese: Il dialogo tra la #Juventus e #DiMaria va avanti. Come quello con l'#AtleticoMadrid per trattenere #Morata a Torino. Nes… - persemprecalcio : ?? Gianluigi Longari, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato del futuro di #JoaoPedro, attuale attaccante del… -