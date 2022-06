Calciomercato, niente Juventus: l’attaccante ufficialmente in un altro top club! (Di giovedì 9 giugno 2022) Batosta di Calciomercato per la Juventus che vede sfumare il colpo in attacco. Infatti il bomber ha optato per un altro top club: i dettagli. Colpo di Calciomercato mancato per la Juventus che ha visto sfumare uno dei suoi obiettivi di mercato. Infatti l’attaccante ha preferito scegliere un altro club prestigioso. Scopriamo di chi si tratta e dove è andato. Sfuma l’ultimo colpo di mercato per i bianconeri (Via Ansa Foto)Si preannuncia un Calciomercato scoppiettante per la Juventus, anche se ad oggi i bianconeri ancora devono chiudere un colpo di rilievo. L’obiettivo per i bianconeri nella prossima stagione è quello di tornare ai vertici della classifica, competendo quindi con Milan e Inter. Massimiliano Allegri ha ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 9 giugno 2022) Batosta diper lache vede sfumare il colpo in attacco. Infatti il bomber ha optato per untop club: i dettagli. Colpo dimancato per lache ha visto sfumare uno dei suoi obiettivi di mercato. Infattiha preferito scegliere unclub prestigioso. Scopriamo di chi si tratta e dove è andato. Sfuma l’ultimo colpo di mercato per i bianconeri (Via Ansa Foto)Si preannuncia unscoppiettante per la, anche se ad oggi i bianconeri ancora devono chiudere un colpo di rilievo. L’obiettivo per i bianconeri nella prossima stagione è quello di tornare ai vertici della classifica, competendo quindi con Milan e Inter. Massimiliano Allegri ha ...

