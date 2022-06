Borsa Milano, Bce affossa Piazza Affari: spread in evidenza (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – Già deboli, i mercati europei nel corso della seconda parte hanno incrementato il passivo in scia delle indicazioni, più restrittive del previsto, emerse dal meeting della Banca centrale guidata da Christine Lagarde. Come da attese la Bce non ha toccato il costo del denaro e, come da attese ha confermato che a luglio ci sarà una prima stretta da 25 punti base. Ma, e qui iniziano le sorprese, ha già anticipato un intervento a settembre, ha fatto sapere che questo intervento potrebbe essere di mezzo punto percentuale e non ha fatto menzione di misure mirate a calmierare l’incremento dei rendimenti nei Paesi più indebitati. Non a caso, dopo un massimo a 217 punti base, in corrispondenza della chiusura delle borse europee lo spread Btp-Bund sale del 4,6% a 210 pb. “A preoccupare il mercato -ha rilevato Antonella Manganelli, Ad e Responsabile Investimenti ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – Già deboli, i mercati europei nel corso della seconda parte hanno incrementato il passivo in scia delle indicazioni, più restrittive del previsto, emerse dal meeting della Banca centrale guidata da Christine Lagarde. Come da attese la Bce non ha toccato il costo del denaro e, come da attese ha confermato che a luglio ci sarà una prima stretta da 25 punti base. Ma, e qui iniziano le sorprese, ha già anticipato un intervento a settembre, ha fatto sapere che questo intervento potrebbe essere di mezzo punto percentuale e non ha fatto menzione di misure mirate a calmierare l’incremento dei rendimenti nei Paesi più indebitati. Non a caso, dopo un massimo a 217 punti base, in corrispondenza della chiusura delle borse europee loBtp-Bund sale del 4,6% a 210 pb. “A preoccupare il mercato -ha rilevato Antonella Manganelli, Ad e Responsabile Investimenti ...

