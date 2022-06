Bianchi | “I morti sul lavoro in Italia sono troppi La scuola deve permettere agli studenti di fare esperienza | ma con tutte le garanzie possibili”

(Di giovedì 9 giugno 2022) "Abbiamo visto delle proteste successive a fatti gravissimi, occorsi non durante l'alternanzae neanche in Pcto, erano percorsi terminali di istruzione e formazione professionale checorsi gestiti a livello regionale di avviamento al. Ci accorgiamo di questo quando avvengono fatti tragici, ma isulin. Il grado di tolleranza suisulè zero". L'articolo .

In vista degli esami di Maturità 2022, il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha partecipato ad una diretta del portale Skuola.net. Il titolare del dicastero ha affrontato tutti i temi attuali e ... Isul lavoro sono troppi, ... Studente ustionato mentre fa Pcto, Bianchi: il numero tollerabile di morti in azienda è zero, presto accordo col ministero del Lavoro