Auto | stop endotermiche al 2035 preoccupa aziende ‘tempi stretti e rischi per occupazione’

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – Il giorno dopo il voto del Parlamento europeo sul pacchetto “Fit for 55”, che mette al bando dalla vendita di‘tradizionali’ (cioè con motore endotermico) gli attori del settore riflettono sull’impatto di questa scelta per consumatori e per lavoratori. Come spiega all’Adnkronos Giuseppe Bitti, Managing Director di Kia Italia, quella intrapresa dall’Europa “è una scelta drastica ed eccessiva, con implicazioni profonde anche se con impatto diverso a seconda dei paesi”. “Il punto – spiega – non è per Kia: il nostro gruppo ha sposato il processo di elettrificazione con un maxi-piano di investimenti fino al 2026”: su questo approccio “noi ci siamo”, ribadisce “ma se ragioniamo a livello complessivo credo che sia un percorso ‘eccessivo’. Credo che qualcosa vada concertato mettendo insieme tutti gli interlocutori della filiera”. ...