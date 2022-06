Al via la Superlega degli arabi Woods ha rifiutato l'offerta - Sport - quotidiano.net (Di giovedì 9 giugno 2022) Oggi al Centurion Golf Club di Londra prende il via la LIV Golf, la Superlega araba. Il circuito da settimane accende le polemiche in tutto il mondo del golf. Il PGA Tour ha minacciato i giocatori che ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Oggi al Centurion Golf Club di Londra prende il via la LIV Golf, laaraba. Il circuito da settimane accende le polemiche in tutto il mondo del golf. Il PGA Tour ha minacciato i giocatori che ...

Advertising

cristinapasque : RT @petergomezblog: Tiger Woods rifiuta un miliardo e dice no alla Superlega del golf di Bin Salman. La nuova mossa saudita per ripulire la… - speranza58 : RT @petergomezblog: Tiger Woods rifiuta un miliardo e dice no alla Superlega del golf di Bin Salman. La nuova mossa saudita per ripulire la… - gabrielefermi : L'Arabia Saudita sconvolge il golf: Johnson, Mickelson e Garcia nella Superlega del green. E ai giocatori chiedono… - ipazia2012 : RT @petergomezblog: Tiger Woods rifiuta un miliardo e dice no alla Superlega del golf di Bin Salman. La nuova mossa saudita per ripulire la… - legenrehumain : RT @petergomezblog: Tiger Woods rifiuta un miliardo e dice no alla Superlega del golf di Bin Salman. La nuova mossa saudita per ripulire la… -