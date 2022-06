Advertising

SimoneTogna : Louis van Gaal: 'De Vrij sarà il nuovo capitano, sostituirà Van Dijk - lo spoiler del ct degli Oranje -. Quello che… - maryemanuel7532 : RT @SimoneTogna: Louis van Gaal: 'De Vrij sarà il nuovo capitano, sostituirà Van Dijk - lo spoiler del ct degli Oranje -. Quello che fa Van… - NacBatta : Van Gaal ha promesso numerosi cambi rispetto alla gara di venerdì, quindi ci si aspetta lo seguente schieramento a… - Ecatetriformis : RT @Milestemplaris: 'Gioca De Vrij?', chiedono a Van Gaal. Intanto Stefan e pochi passi più in là, aspetta di essere intervistato. Van Gaal… - Ecatetriformis : RT @internewsit: De Vrij capitano dell'Olanda, l'annuncio di van Gaal: «Una sorpresa bellissima!» - -

ItaSportPress

Allenatore: Louis. Dove vedere Galles - Olanda, streaming gratis e diretta tv Sky, Mediaset o DAZN Il match Galles - Olanda sarà visibile in diretta tv esclusiva su Diretta Gol Nations ...Martinez down,up: sensazioni completamente opposte, in attesa di una giornata che confermasse o smentisse, quella che capita oggi. Belgio di nuovo in casa contro una Polonia che sarà molto ... Van Gaal: “Malattia Non ne parlo. Allenare l’Olanda è un dono per me…” Guiderà l’Olanda fino al Mondiale in Qatar compreso, poi Louis Van Gaal lascerà il posto da commissario tecnico a Ronald Koeman. L’allenatore, parlando a Sky Sports, si è soffermato a parlare di diver ...Di fronte a una dichiarazione di Van Gaal sulla pressione esercitata sulla squadra belga, Martinez ha reagito duramente. “Van Gaal ha detto che non ...