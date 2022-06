Un Posto al Sole Anticipazioni, Puntate 13-17 Giugno 2022: Stefano e Virginia Cedono alla Passione! (Di mercoledì 8 giugno 2022) Anticipazioni Un Posto al Sole Trama Puntate da lunedì 13 a venerdì 17 Giugno 2022 e anteprime prossime storyline. Virginia ci ricasca… Anticipazioni Un Posto al Sole: dopo un forte litigio con Riccardo, Stefano piomba a casa di Virginia e si abbandona alla passione con lei. Chiara lascia Nunzio. Marina torna a Napoli e fa una scoperta scioccante. Dopo l’incidente di Diego, Raffaele è costretto a sottostare alle richieste di Lello Valsano… Scelte dolorose, notizie spiazzanti, segreti e tanto altro ancora nei prossimi episodi di Upas! Le Anticipazioni Un Posto al Sole, sulla trama delle Puntate ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 8 giugno 2022)UnalTramada lunedì 13 a venerdì 17e anteprime prossime storyline.ci ricasca…Unal: dopo un forte litigio con Riccardo,piomba a casa die si abbandonapassione con lei. Chiara lascia Nunzio. Marina torna a Napoli e fa una scoperta scioccante. Dopo l’incidente di Diego, Raffaele è costretto a sottostare alle richieste di Lello Valsano… Scelte dolorose, notizie spiazzanti, segreti e tanto altro ancora nei prossimi episodi di Upas! LeUnal, sulla trama delle...

Advertising

TizianoMancini6 : Secondo il report de Il sole 24ore la provincia di Ascoli Piceno è al primo posto in Italia per laureati under 34 e… - info_longo : RT @info_longo: @attilioc39 @gallina_di @marcodelucact60 I sindacati hanno fallito! Non sono mai stati e non sono dalla parte dei lavorator… - marcodelucact60 : RT @info_longo: @attilioc39 @gallina_di @marcodelucact60 I sindacati hanno fallito! Non sono mai stati e non sono dalla parte dei lavorator… - info_longo : @attilioc39 @gallina_di @marcodelucact60 I sindacati hanno fallito! Non sono mai stati e non sono dalla parte dei l… - eliophilia : 'Ordina la cena per le 8.30 perché dobbiamo vedere un posto al sole' ?? non so se scappare o... -