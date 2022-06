TuttoSport, Fiorentina: si pensa a Suarez per l’attacco (Di mercoledì 8 giugno 2022) La società viola sarebbe interessata a Luis Suarez per il reparto offensivo. A parlarne, TuttoSport, che ha ripreso delle voci provenienti dall’Argentina. L’attaccante è rimasto svincolato dopo l’esperienza con l’Atletico Madrid e sarebbe disposto, pur di giocare, a percepire uno stipendio minore (12 milioni) a quello che prendeva nel club spagnolo. Dopo il rifiuto dell’Aston Villa, è finito nel mirino di Fiorentina, Real Sociedad e River Plate. Chissà che la società viola possa portarlo in Serie A, la prossima stagione. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022) La società viola sarebbe interessata a Luisper il reparto offensivo. A parlarne,, che ha ripreso delle voci provenienti dall’Argentina. L’attaccante è rimasto svincolato dopo l’esperienza con l’Atletico Madrid e sarebbe disposto, pur di giocare, a percepire uno stipendio minore (12 milioni) a quello che prendeva nel club spagnolo. Dopo il rifiuto dell’Aston Villa, è finito nel mirino di, Real Sociedad e River Plate. Chissà che la società viola possa portarlo in Serie A, la prossima stagione. SportFace.

