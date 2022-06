Tensioni tra Fedez e Ambra a X Factor: l’indiscrezione dietro le quinte (Di mercoledì 8 giugno 2022) Che succede tra Fedez e Ambra a X Factor? Per il momento sui loro social tutto tace, ma secondo un’indiscrezione uscita nelle ultime ore sul settimanale Chi il problema sarebbe proprio questo. Come risaputo, quest’anno Fedez e Ambra a X Factor condividono il tavolo dei giudici con Dargen D’Amico e Rkomi. Alla conduzione Francesca Michielin, stella nata proprio dal talent show di Sky che in questa nuova edizione chiude un cerchio. Chi fa notare che Fedez, alla sua ennesima esperienza come giudice, è solito menzionare la Michielin, Rkomi e l’amico Dargen nelle storie Instagram ma ciò non accade nei confronti di Ambra Angiolini, che sembra tagliata fuori dalle sue attenzioni social. Ecco l’indiscrezione ripresa da Il Fatto ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 8 giugno 2022) Che succede traa X? Per il momento sui loro social tutto tace, ma secondo un’indiscrezione uscita nelle ultime ore sul settimanale Chi il problema sarebbe proprio questo. Come risaputo, quest’annoa Xcondividono il tavolo dei giudici con Dargen D’Amico e Rkomi. Alla conduzione Francesca Michielin, stella nata proprio dal talent show di Sky che in questa nuova edizione chiude un cerchio. Chi fa notare che, alla sua ennesima esperienza come giudice, è solito menzionare la Michielin, Rkomi e l’amico Dargen nelle storie Instagram ma ciò non accade nei confronti diAngiolini, che sembra tagliata fuori dalle sue attenzioni social. Eccoripresa da Il Fatto ...

Advertising

CottarelliCPI : Il governatore Visco cita Einaudi e ricorda che la cooperazione internazionale non deve cedere il passo alle tensio… - Internazionale : Un tempio dedicato a Siva scoperto in una moschea, battute sulla moglie di Maometto: in India la religione è un tas… - NotizieVirgilio : ?? Le amministrative fanno scricchiolare l'alleanza tra Salvini e Meloni: botta e risposta tra i due leader di centr… - ALisimberti : RT @Wikileaks_Ita: #Letta è stato l’unico premier #EU a partecipare cerimonia apertura olimpiadi di Soci 2014,nonostante la situazione in #… - retewebitalia : Tensioni tra clan sul porto di Gioia Tauro: c’era un piano per eliminare Mancuso - #retewebitalia #news #oggi… -