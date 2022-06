Siamo alla fine di un’epoca: dal Covid all’Ucraina, ora la sfida è sottrarsi alla crisi globale (Di mercoledì 8 giugno 2022) di Giuseppe Castro E’ una sensazione comune che gli eventi degli ultimi tre anni, dal Covid alla crisi ucraina, passando per la ritirata degli Usa da Kabul, abbiano irrimediabilmente messo fine ad un’epoca, iniziata nel ’91 con la dissoluzione dell’Urss e la prima guerra in Iraq. Questi 30 anni hanno avuto delle caratteristiche peculiari, forse irripetibili, che non posSiamo non riconoscere a posteriori: il predominio politico degli Usa e la creazione di un’economia globalizzata che ha reso economicamente interdipendenti nazioni anche molto distanti tra loro. Con la ritirata dall’Afghanistan gli Usa hanno reso evidente la loro volontà di interessarsi esclusivamente di quelle porzioni del mondo di immediato interesse geopolitico, mentre le restrizioni dovute al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) di Giuseppe Castro E’ una sensazione comune che gli eventi degli ultimi tre anni, dalucraina, passando per la ritirata degli Usa da Kabul, abbiano irrimediabilmente messoad, iniziata nel ’91 con la dissoluzione dell’Urss e la prima guerra in Iraq. Questi 30 anni hanno avuto delle caratteristiche peculiari, forse irripetibili, che non posnon riconoscere a posteriori: il predominio politico degli Usa e la creazione di un’economia globalizzata che ha reso economicamente interdipendenti nazioni anche molto distanti tra loro. Con la ritirata dall’Afghanistan gli Usa hanno reso evidente la loro volontà di interessarsi esclusivamente di quelle porzioni del mondo di immediato interesse geopolitico, mentre le restrizioni dovute al ...

