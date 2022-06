Ricerca, ecco i danni dell’isolamento sociale: +26% il rischio di ammalarsi di demenza (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’isolamento sociale, un problema divenuto di portata ancora piu’ catastrofica con la pandemia, aumenta del 26% il rischio demenza, si associa a lesioni cerebrali in aree neurali importanti per le capacità cognitive. Lo rivela uno studio svolto su oltre 462 mila individui e pubblicato sulla rivista Neurology. Si tratta dei risultati di una collaborazione internazionale che ha visto insieme scienziati della Fudan University, the University of Cambridge e University of Warwick. “L’isolamento sociale e’ un problema di salute pubblica grave ma poco riconosciuto, spesso associato alla vecchiaia”, ha dichiarato l’autore dello studio Jianfeng Feng, della Fudan University di Shanghai. “Nel contesto della pandemia COVID-19, l’isolamento sociale si e’ intensificato” – aggiunge. Lo studio ha preso in esame ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’isolamento, un problema divenuto di portata ancora piu’ catastrofica con la pandemia, aumenta del 26% il, si associa a lesioni cerebrali in aree neurali importanti per le capacità cognitive. Lo rivela uno studio svolto su oltre 462 mila individui e pubblicato sulla rivista Neurology. Si tratta dei risultati di una collaborazione internazionale che ha visto insieme scienziati della Fudan University, the University of Cambridge e University of Warwick. “L’isolamentoe’ un problema di salute pubblica grave ma poco riconosciuto, spesso associato alla vecchiaia”, ha dichiarato l’autore dello studio Jianfeng Feng, della Fudan University di Shanghai. “Nel contesto della pandemia COVID-19, l’isolamentosi e’ intensificato” – aggiunge. Lo studio ha preso in esame ...

