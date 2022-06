Ram 1500 TRX Sandblast Edition | la nuova edizione speciale del pick - up americano

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Ram propone per il mercatounadel suo potente- upTRX . Si chiama RamTRXe presenta una serie di modifiche estetiche ispirate alle ...

propone per il mercato americano una nuova edizione del suo potente pick - upTRX . Si chiamaTRX Sandblast Edition e presenta una serie di modifiche estetiche ispirate alle avventure nel deserto. La livrea esterna è in colore ocra Mojave Sand . Le ruote sono nere, da 18 pollici, ...ha annunciato oggi che sta espandendo la sua gamma di veicoli leggeri con l'aggiunta della nuova esclusivaTRX Sandblast Edition 2022 , offrendo agli acquirenti di pickup ad alte prestazioni una selezione ancora più ampia di contenuti esterni e interni. E' stata ufficialmente presentata...“I nostri clienti vogliono distinguersi dalla massa e la nuova Ram 1500 TRX Sandblast Edition consente loro di fare proprio questo, offrendo al contempo la migliore combinazione del segmento di ...Con un pick-up Ram 1500 la pilota brasiliana Amanda Vasconcellos ha scalato la cordigliera delle Ande, raggiungendo i 6.018 metri di altitudine, performance eccezionale per un veicolo completamente di ...