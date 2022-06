Pure per il Samsung Galaxy S20 l’aggiornamento di giugno, cosa risolve subito (Di mercoledì 8 giugno 2022) Finalmente anche per il Samsung Galaxy S20 è pronto l’aggiornamento di giugno ovvero la patch di sicurezza che include una serie di correzioni di vulnerabilità importanti. A partire da fine maggio era toccato prima al Samsung Galaxy S21 ricevere lo stesso update e solo successivamente ai Galaxy S22. In queste ore, si procede anche con il top di gamma del 2020 appunto, niente affatto abbandonato nel suo supporto. Per la distribuzione si è partiti dalla Svizzera ma sembra proprio che l’update stia procedendo velocemente anche in altri paesi d’Europa. Per l’Italia dovrebbe trattarsi dunque di qualche ora, al massimo qualche giorno di attesa in pià. Entrambe le varianti LTE e 5G di Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra sono in fase di aggiornamento, senza alcuna ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 8 giugno 2022) Finalmente anche per ilS20 è prontodiovvero la patch di sicurezza che include una serie di correzioni di vulnerabilità importanti. A partire da fine maggio era toccato prima alS21 ricevere lo stesso update e solo successivamente aiS22. In queste ore, si procede anche con il top di gamma del 2020 appunto, niente affatto abbandonato nel suo supporto. Per la distribuzione si è partiti dalla Svizzera ma sembra proprio che l’update stia procedendo velocemente anche in altri paesi d’Europa. Per l’Italia dovrebbe trattarsi dunque di qualche ora, al massimo qualche giorno di attesa in pià. Entrambe le varianti LTE e 5G diS20, S20+ e S20 Ultra sono in fase di aggiornamento, senza alcuna ...

