Pd Campania, Del Basso De Caro: "Deluchiani violano regole democratiche" (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti"Il prossimo segretario regionale del Pd non sarà eletto prima delle elezioni politiche fissate l'anno prossimo". E' questa la previsione, "non auspicabile ma realistica", di Umberto Del Basso de Caro, il parlamentare democratico che con le sue dimissioni dall'assemblea del partito in Campania ha accelerato l'azzeramento degli organismi dirigenti aprendo di fatto la porta alla nomina del commissario da parte del segretario nazionale, Enrico Letta. Intervenendo al programma Qui Regione su Primativvu, de Caro ha chiamato più volte indirettamente in causa il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, "persona autorevole, di grandi capacità e attitudine, ma con un carattere particolare, come tutti d'altronde". "Quando qualcuno ha definito il Pd – dice il parlamentare ...

