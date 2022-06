Advertising

italiaserait : Oppia (Msc Italia): “Con le sue scelte, Findus traina il settore” - TV7Benevento : Oppia (Msc Italia): 'Con le sue scelte, Findus traina il settore' - - LocalPage3 : Oppia (Msc Italia): 'Con le sue scelte, Findus traina il settore' - fisco24_info : Oppia (Msc Italia): 'Con le sue scelte, Findus traina il settore': (Adnkronos) - Findus, nel manifesto Fish for Goo… -

... passando dal 75% al 98% delle materie prime ittiche certificate, trainando anche altri attori del settore - osserva Francesca, Program Director(Marine Stewardship Council) Italia - Per ...... in cinque anni l'azienda è passata dal 75% al 98% delle materie prime ittiche certificate , trainando anche altri attori del settore", commenta Francesca, program directorItalia. "Per ...trainando anche altri attori del settore – osserva Francesca Oppia, Program Director Msc (Marine Stewardship Council) Italia – Per effetto della scelta di Findus, tra il 42% e il 45% del mercato ...Materie prime ittiche certificate al 98%. Il gruppo ha raggiunto i 2,9 miliardi di euro di fatturato: l’obiettivo annunciato due anni fa è di traguardare i 3 miliardi entro il 2025 ...