Mercedesz Henger prima e dopo: l'ex Lucas Peracchi critica il suo fisico (Di mercoledì 8 giugno 2022) C'eravamo tanto amati e adesso ci critichiamo ma è Lucas Peracchi, l'ex fidanzato di Mercedesz Henger a criticare il fisico della naufraga. l'ex tronista non si è fatto pregare quando su Instagram gli hanno chiesto cosa pensasse della forma fisica di Mercedesz e ha risposto pubblicando il prima e il dopo, due foto. In una foto c'è la Henger all'Isola dei famosi, in un'altra Mercedesz quando era la sua fidanzata ed era lui ad allenarla. Davvero poco carino il giudizio, anche se è evidente la differenza, ma avrebbe potuto astenersi. Peracchi e la figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi si sono lasciati a giugno del 2021. E' passato un ...

