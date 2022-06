L’Ora, chi è Maurizio Lombardi, l’attore che fa Marcello Grisanti? Età, vita privata, compagno, pubblicità, film, Instagram (Di mercoledì 8 giugno 2022) Maurizio Lombardi interpreta Marcello Grisanti nella fiction di Canale 5 L’Ora – Inchiostro contro piombo. Siete sicuri di sapere tutto di lui? Andiamo a conoscere meglio insieme tutti i dettagli e le curiosità sulla sua vita privata e professionale. Leggi anche: Non mi lasciare, chi è Alessandro Roja, l’attore che fa Daniele? Età, moglie, figli, film... Leggi su donnapop (Di mercoledì 8 giugno 2022)interpretanella fiction di Canale 5– Inchiostro contro piombo. Siete sicuri di sapere tutto di lui? Andiamo a conoscere meglio insieme tutti i dettagli e le curiosità sulla suae professionale. Leggi anche: Non mi lasciare, chi è Alessandro Roja,che fa Daniele? Età, moglie, figli,...

Advertising

GassmanGassmann : Ma può essere che ogni volta che si celebra il pride che ritengo fondamentale in un paese arretrato ed omofobico co… - pdnetwork : Al fianco di @AndreaOrlandosp e del Governo ci siamo battuti per raggiungere un accordo sul #salariominimo. Chi no… - AlbertoBagnai : Ma ce l’ha davanti (allo specchio)! Non dimentichiamo chi sono: - carseri : RT @djnutria57: @CottarelliCPI Carletto, prima sparavi sciocchezze solo in economia, ora anche in tema di propaganda. Ognuno tira l'acqua a… - PPASQUERO : RT @Michele_Anzaldi: Dopo la mia denuncia pubblica, l'Agcom ha deliberato la violazione di Par Condicio per il monologo di Luciana Littizze… -