Liverpool, rifiutata la seconda offerta del Bayern Monaco (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il Bayern Monaco continua a seguire Sadio Manè, ma il Liverpool fa muro: rifiutata l’offera di 30 milioni, i Reds ne chiedono di più Il Bayern Monaco continua a seguire Sadio Manè. Il Liverpool però, anche se disposta a sedersi al tavolo delle trattative, non transige sul prezzo. Secondo quanto riporta l’Indipendent, i Reds hanno rifiutato una seconda offerta da 30 milioni di sterline, mentre gli inglese ne chiedono 42.5, ovvero 50 milioni euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ilcontinua a seguire Sadio Manè, ma ilfa muro:l’offera di 30 milioni, i Reds ne chiedono di più Ilcontinua a seguire Sadio Manè. Ilperò, anche se disposta a sedersi al tavolo delle trattative, non transige sul prezzo. Secondo quanto riporta l’Indipendent, i Reds hanno rifiutato unada 30 milioni di sterline, mentre gli inglese ne chiedono 42.5, ovvero 50 milioni euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

zazoomblog : Liverpool Bayern Monaco su Mane: rifiutata la prima offerta da 31 milioni - #Liverpool #Bayern #Monaco #Mane: - sportli26181512 : Liverpool, rifiutata la prima offerta per Mané: Dopo la decisione di Sadio Mané di non continuare la sua avventura… - sportface2016 : #Liverpool, #Bayern su #Mane: rifiutata la prima offerta da 31 milioni - Torrenapoli1 : Un pò di mercato - #Fiorentina su #Dodò dello Shakhtar, valutazione 15M - #Pobega tornerà al Milan per restare, per… - AConan_Doyle : @Skbagged Il Bayern sta preparando una nuova offerta di rinnovo contrattuale La prima è stata rifiutata Gnabry sarà… -