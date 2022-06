LIVE Berrettini-Albot 6-2 4-6 6-3, ATP Stoccarda 2022 in DIRETTA: Matteo torna al successo dopo tre mesi! (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.11 “Un match difficile, grazie a tutti di essere venuti qui. Albot è un avversario solido, gioca ogni punto. Lo avevo affrontato in passato. Nel primo set ho giocato bene, mentre nel secondo mi sono un po’ distratto. Le partite possono sempre cambiare in corso d’opera, ma sono riuscito ad aggiustarla. Amo l’erba, è anche vero che per tutti è il promo torneo su questa superficie quindi non sono svantaggiato totalmente per la mancanza di ritmo. Sono felice di essere rientrato qui nel circuito. Penso ad un match alla volta, qui ci sono grandi giocatori e su erba è sempre difficile fare pronostici“. Le parole di Berrettini subito dopo il match. 15.07 Un match che si è complicato per l’azzurro dopo un primo set dominato. Nella seconda frazione, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.11 “Un match difficile, grazie a tutti di essere venuti qui.è un avversario solido, gioca ogni punto. Lo avevo affrontato in passato. Nel primo set ho giocato bene, mentre nel secondo mi sono un po’ distratto. Le partite possono sempre cambiare in corso d’opera, ma sono riuscito ad aggiustarla. Amo l’erba, è anche vero che per tutti è il promo torneo su questa superficie quindi non sono svantaggiato totalmente per la mancanza di ritmo. Sono felice di essere rientrato qui nel circuito. Penso ad un match alla volta, qui ci sono grandi giocatori e su erba è sempre difficile fare pronostici“. Le parole disubitoil match. 15.07 Un match che si è complicato per l’azzurroun primo set dominato. Nella seconda frazione, ...

