LIVE Berrettini-Albot 4-1, ATP Stoccarda 2022 in DIRETTA: l’azzurro gestisce l’avversario (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GAME Berrettini, 4-1. Altro ace del romano, che sta gestendo il match senza troppi problemi al momento. AD-40 Ace di Berrettini a 196 km/h. 40-40 Matteo non chiude con la stop volley, Albot arriva sulla palla e scavalca l’azzurro in lob. 40-30 Terzo ace per Berrettini, chance di 4-1. 30-30 Doppio fallo di Matteo, che ha provato a forzare anche la seconda. 30-15 Buona prima di servizio del numero 10 al mondo. 15-15 Albot sfida Berrettini sul rovescio, l’azzurro tira fuori un bellissimo lungolinea! 0-15 Altro errore per Matteo, che va fuori giri con lo schiaffo di dritto. GAME Albot, 3-1. Buona prima di servizio del moldavo. 40-0 Perde l’equilibrio ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGAME, 4-1. Altro ace del romano, che sta gestendo il match senza troppi problemi al momento. AD-40 Ace dia 196 km/h. 40-40 Matteo non chiude con la stop volley,arriva sulla palla e scavalcain lob. 40-30 Terzo ace per, chance di 4-1. 30-30 Doppio fallo di Matteo, che ha provato a forzare anche la seconda. 30-15 Buona prima di servizio del numero 10 al mondo. 15-15sfidasul rovescio,tira fuori un bellissimo lungolinea! 0-15 Altro errore per Matteo, che va fuori giri con lo schiaffo di dritto. GAME, 3-1. Buona prima di servizio del moldavo. 40-0 Perde l’equilibrio ...

Advertising

NedjaNav_55x : Albot vs Berrettini en directo HD Albot vs Berrettini live in HD - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis #ATPStuttgart Niente da fare per #Musetti nel match interrotto ieri per pioggia contro… - sportli26181512 : Berrettini-Albot all'Atp Stoccarda, il risultato in diretta live della partita: Matteo Berrettini torna in campo do… - OA_Sport : Tra poco il ritorno in campo di Matteo Berrettini! Seguilo LIVE con noi! - sportface2016 : #BOSSOPEN | Tutto pronto per il rientro sul circuito di Matteo #Berrettini dopo quasi tre mesi di assenza. Agli ott… -