Italia-Ungheria, a Cesena la destra saluta “i ragazzi di Buda”, inno anticomunista. E “Repubblica” s’indigna (Di mercoledì 8 giugno 2022) Accolti dai giovani di destra con uno striscione di libertà, l’inno anticomunista “Avanti ragazzi di Buda“, i tifosi ungheresi ieri hanno sfilato per le vie di Cesena prima della partita Italia-Ungheria, valida per la Nation League, con cori in sostegno della propria Nazionale e del proprio presidente, Viktor Orban, presente allo stadio. Proprio in occasione di un suo incontro alla Festa di Atreju, del 2019, quel coro su “Buda” era stato intonato da sotto al palco a Orban alla presenza di Giorgia Meloni. Come sempre, Repubblica ha voluto dare una lettura negativa della sfilata degli ultrà ungheresi e dell’accoglienza da parte degli Italiani, in una città notoriamente di sinistra, parlando delle ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 8 giugno 2022) Accolti dai giovani dicon uno striscione di libertà, l’“Avantidi“, i tifosi ungheresi ieri hanno sfilato per le vie diprima della partita, valida per la Nation League, con cori in sostegno della propria Nazionale e del proprio presidente, Viktor Orban, presente allo stadio. Proprio in occasione di un suo incontro alla Festa di Atreju, del 2019, quel coro su “” era stato intonato da sotto al palco a Orban alla presenza di Giorgia Meloni. Come sempre,ha voluto dare una lettura negativa della sfilata degli ultrà ungheresi e dell’accoglienza da parte deglini, in una città notoriamente di sinistra, parlando delle ...

Advertising

Azzurri : Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Ungheria ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio “Dino Manuzzi”… - Azzurri : ?????????????? ???????????? ???? #Italia ?? #Ungheria ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio “Dino Manuzzi” - #Cesena ?? In diretta su… - GassmanGassmann : …la faccia de coso, de Orban che rosica, non ha prezzo. Italia-Ungheria ???? - LorisDiGirolamo : RT @Eurosport_IT: A Cesena la Giovane Italia di Mancini batte l'Ungheria 2-1 ed è in vetta al Gruppo 3 della #NationsLeague ??????? #Italia… - dudik_sullivan : RT @Goldisegnati: ???? L'Italia riparte da Barella e Pellegrini. Non saranno certo i Mondiali, ma ieri almeno abbiamo dato un buon segnale ???… -