Golden Gala 2022, fari puntati sui 200 metri donne: quattro stelle al via (Di mercoledì 8 giugno 2022) Domani sera (giovedì 9 giugno) quattro stelle dello sprint sono pronte ad infiammare lo stadio Olimpico al Golden Gala 2022 nei duecento metri. Si tratta di Allyson Felix, la donna più medagliata di sempre arrivata all’ultima stagione di una carriera strepitosa, ed Elaine Thompson-Herah, cinque titoli olimpici per l’unica atleta capace di replicare la doppietta 100-200. A dare battaglia anche Shaunae Miller-Uibo, la regina dei 400 metri due volte d’oro ai Giochi, e Dina Asher-Smith, che dei 200 è la campionessa mondiale in carica. Questo il commento di Felix, all’ultima volta nella manifestazione: “Quest’anno finora ogni gara è stata speciale, un’esperienza molto diversa da quelle che ho vissuto prima. È strano, perché le vedo da un’altra prospettiva, ma certamente ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022) Domani sera (giovedì 9 giugno)dello sprint sono pronte ad infiammare lo stadio Olimpico alnei duecento. Si tratta di Allyson Felix, la donna più medagliata di sempre arrivata all’ultima stagione di una carriera strepitosa, ed Elaine Thompson-Herah, cinque titoli olimpici per l’unica atleta capace di replicare la doppietta 100-200. A dare battaglia anche Shaunae Miller-Uibo, la regina dei 400due volte d’oro ai Giochi, e Dina Asher-Smith, che dei 200 è la campionessa mondiale in carica. Questo il commento di Felix, all’ultima volta nella manifestazione: “Quest’anno finora ogni gara è stata speciale, un’esperienza molto diversa da quelle che ho vissuto prima. È strano, perché le vedo da un’altra prospettiva, ma certamente ...

Advertising

Coninews : Cinque campioni olimpici e una grande squadra azzurra! ?? Saranno 36 gli atleti italiani in gara domani sera allo S… - RobertaFazio7 : RT @Coninews: Cinque campioni olimpici e una grande squadra azzurra! ?? Saranno 36 gli atleti italiani in gara domani sera allo Stadio Olim… - LZoccolino : Capisco che il calendario della #DiamondLeague sia molto fitto, ma inserire il Golden Gala a Roma di Giovedì è mas… - andreastoolbox : #Golden Gala, Tamberi guida la carica delle stelle: «Voglio vincere, Jacobs ci mancherà» - CronacheMc : CAMPIONE - L'azzurro domani in gara all'OIimpico per la tappa italiana della Diamond League: «Una serata magica, mi… -