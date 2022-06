Gaetano chiama Napoli: Sono pronto, anch'io segno col tiro a giro - Top News (Di mercoledì 8 giugno 2022) Però alla fine quando segni basta che va dentro') e alla Gazzetta dice: Un pensiero infine anche per Mertens : Leggi su sportevai (Di mercoledì 8 giugno 2022) Però alla fine quando segni basta che va dentro') e alla Gazzetta dice: Un pensiero infinee per Mertens :

Advertising

dm_gaetano : @1949hamel @michele_geraci Se ci si sforza a capire che il problema si chiama dollaro vedrà che il cerchio si chiud… - vdk_lmn : @Gaetano_io @Open_gol AHAHAHA! Ti ricordo che tu vivi in occidente e sei considerato occidentale, le bombe se cadra… - literalbepi : Sconvolto e inorgoglito nello scoprire che l'attore che fa Dustin in Stranger Things non si chiami davvero Gaten Ma… - Gaetano_Cala : RT @EnricoBorghi1: Salvini attacca ancora @EnricoLetta e @luigidimaio, arrivando a dire che con loro la guerra andrà avanti due anni. Senat… - fantaluca73 : @Anna26648966 @Gaetano_io @EnzoMas48 @mara_carfagna No, si chiama furto. le sanzioni sono state messe contro circa… -