EWTN | la più grande rete tv cattolica fondata da una suora | è contro Papa Francesco

La Eternal Word Television Network, più conosciuta come EWTN, è una rete televisiva statunitense fondata nel 1981 da una monaca cristiana, Madre Angelica. Si tratta del più grande network televisivo cattolico del mondo: «EWTN vuole essere per voi una risorsa affidabile che aiuti a rafforzare la vostra fede incoraggiando nei fedeli cristiani di ogni condizione uno stile di vita pienamente coerente con essa», si legge sul sito della rete. Preghiere, insegnamenti, informazioni sui santi e altre questioni attuali inerenti al Cattolicesimo sono i temi principali delle sue trasmissioni. Ma non solo. Eternal Word Television Network si è occupata anche delle controversie interne alla Chiesa e, nelle sue trasmissioni, non sono mancate occasioni di critica verso il ...

