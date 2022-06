Elisabetta Canalis debutta per la prima volta sul ring di Kick boxing (Di mercoledì 8 giugno 2022) Elisabetta Canalis combatterà contro Rachele Muratori in tre riprese da un minuto e mezzo ciascuna, per la prima volta sul ring di Kick boxing. Sabato 18 giugno, nella Reggia di Venaria, in Piazza della Repubblica a Venaria Reale, avrà luogo la 12/a edizione di ‘The Night of Kick and Punch’, gala dedicato agli sport da Leggi su gossivip.myblog (Di mercoledì 8 giugno 2022)combatterà contro Rachele Muratori in tre riprese da un minuto e mezzo ciascuna, per lasuldi. Sabato 18 giugno, nella Reggia di Venaria, in Piazza della Repubblica a Venaria Reale, avrà luogo la 12/a edizione di ‘The Night ofand Punch’, gala dedicato agli sport da

ParliamoDiNews : Elisabetta Canalis, debutta con i guantoni, esordio in un match di kick-boxing | MondoTV 24 #ElisabettaCanalis… - Cicodecuba1 : Elisabetta Canalis, in Liguria sfodera un sideboob pazzesco - MondoTV241 : Elisabetta Canalis, debutta con i guantoni, esordio in un match di kick-boxing #elisabettacanalis #rachelemuratori - seenmax77 : RT @eva3000eva: Elisabetta Canalis sale sul ring: a 43 anni sfida una donna in un vero match di kickboxing - #AngeloValente #elisabettacana… - CorSport : Elisabetta #Canalis combatterà il suo primo #incontro di #kickboxing ?? -