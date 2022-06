Covid, in Campania altri 1.830 casi e incidenza al 12,9%. Due vittime. Terapie intensive e ricoveri in calo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Sono 1.830 i nuovi casi di Covid 19 in Campania nelle ultime 24 ore, 1.642 positivi all’antigenico e 188 al molecolare. I test processati sono 14.168, di cui 9.451 antigenici e 4.717 molecolari. I decessi sono 2. Dei 581 posti letto di terapia intensiva disponibili, ne sono occupati 12; dei 3.160 posti letto di degenza disponibili, compresi quelli da privati, ne sono occupati 296. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 8 giugno 2022) Sono 1.830 i nuovidi19 innelle ultime 24 ore, 1.642 positivi all’antigenico e 188 al molecolare. I test processati sono 14.168, di cui 9.451 antigenici e 4.717 molecolari. I decessi sono 2. Dei 581 posti letto di terapia intensiva disponibili, ne sono occupati 12; dei 3.160 posti letto di degenza disponibili, compresi quelli da privati, ne sono occupati 296. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

