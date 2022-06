Casa | pagheremo 250 miliardi di Imu Ma l’Europa vuole di più

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Giugno è – insieme con dicembre – il mese dell’Imu. La patrimoniale sugli immobili raggiungerà quest’anno un gettito complessivo (2012-2022) di circa 250di euro. Se fosse rimasta l’Ici, nello stesso periodo di tempo non si sarebbero superati i 100(e pensare che la manovra Monti la indicava, nella rubrica dell’articolo, come anticipazione “sperimentale” dell’imposta municipale propria…). Duecentocinquanta. Un fiume di denaro prelevato dalle tasche dei cittadini sul presupposto del mero possesso di un bene e preteso anche nelle situazioni di più estrema difficoltà come quelle che si stanno vivendo dal marzo del 2020. L’Imu, infatti, non è stata risparmiata neppure a chi ha perso il lavoro o, pur mantenendo in piedi un’attività autonoma, ha visto comprimersi o addirittura azzerarsi le entrate. Ed è tuttora ...