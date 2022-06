Cara amica, non ti sei presa niente di che (Di mercoledì 8 giugno 2022) Me lo ricordo ancora come se fosse ieri, quel momento in cui ho scoperto la verità. Amara, dura e cruda. Una verità che meritavo di sapere da te, che eri la mia migliore amica. Ma in effetti, a pensarci bene, cosa potevo mai aspettarmi da una persona che prometteva di restare al mio fianco per sempre e che intanto, invece, aveva messo gli occhi addosso sul mio compagno. Che poi, ti fossi limitata solo a quello! Tu hai fatto di più, molto di più. Non ti sei accontentata di qualche sguardo languido e delle battutine fuori posto, tu ti sei infilata nel suo letto. Ma devo dire che sei stata molto brava, perché sei andata oltre quell’attrazione fatale, fino a conquistare il suo cuore. E questo devo riconoscertelo amica mia, hai fatto un’ottima conquista. E no, se pensi che la mia sia solo ironia ti sbagli perché credo davvero tutti meritiamo di vivere la ... Leggi su dilei (Di mercoledì 8 giugno 2022) Me lo ricordo ancora come se fosse ieri, quel momento in cui ho scoperto la verità. Amara, dura e cruda. Una verità che meritavo di sapere da te, che eri la mia migliore. Ma in effetti, a pensarci bene, cosa potevo mai aspettarmi da una persona che prometteva di restare al mio fianco per sempre e che intanto, invece, aveva messo gli occhi addosso sul mio compagno. Che poi, ti fossi limitata solo a quello! Tu hai fatto di più, molto di più. Non ti sei accontentata di qualche sguardo languido e delle battutine fuori posto, tu ti sei infilata nel suo letto. Ma devo dire che sei stata molto brava, perché sei andata oltre quell’attrazione fatale, fino a conquistare il suo cuore. E questo devo riconoscertelomia, hai fatto un’ottima conquista. E no, se pensi che la mia sia solo ironia ti sbagli perché credo davvero tutti meritiamo di vivere la ...

