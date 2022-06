Buoni pasto, stop all’accettazione il 15 giugno: non sarà possibile spenderli nei pubblici esercizi, alimentari e supermercati (Di mercoledì 8 giugno 2022) La protesta Per sensibilizzare sulle commissioni elevate e le difficoltà di chi aderisce alla rete. Un mercato che a Bergamo vale 70,3 milioni di euro e interessa 58.200 lavoratori beneficiari e 800 tra pubblici esercizi, alimentari e gdo. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 8 giugno 2022) La protesta Per sensibilizzare sulle commissioni elevate e le difficoltà di chi aderisce alla rete. Un mercato che a Bergamo vale 70,3 milioni di euro e interessa 58.200 lavoratori beneficiari e 800 trae gdo.

Advertising

BJLiguria : Buoni pasto, il 15 giugno i pubblici esercizi non li accettano. Confcommercio: «Insostenibili» -… - Agenparl : Unione Naz. Consumatori su sciopero buoni pasto) - - LucianoRanier10 : @fattoquotidiano A parte il fatto che è scandaloso che i buoni pasto possano servire per fare la spesa - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Buoni pasto, “le commissioni sono troppo alte: non accetteremo i ticket”. Il 15 giugno sciopero di commercianti e gran… - ElioLannutti : Buoni pasto, sciopero il 15 giugno di commercianti e grande distribuzione: 'Non li accetteremo, commissioni insoste… -