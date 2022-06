Bagnanti perquisiti per non far entrare cibo e bibite ai lidi, sindaco di Bacoli contro i gestori (Di mercoledì 8 giugno 2022) Niente cibo e neppure bevande in spiaggia. Sarà tempo di dire addio agli zaini pieni di stuzzichini e borse frigo con il pranzo da consumare in riva al mare? La questione sta tenendo banco negli ultimi giorni nella zona flegrea dopo che alcuni Bagnanti sono stati perquisiti prima di fare ingresso nei lidi. Sono diverse L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nientee neppure bevande in spiaggia. Sarà tempo di dire addio agli zaini pieni di stuzzichini e borse frigo con il pranzo da consumare in riva al mare? La questione sta tenendo banco negli ultimi giorni nella zona flegrea dopo che alcunisono statiprima di fare ingresso nei. Sono diverse L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

fattoquotidiano : Bacoli, vietato portare viveri in spiaggia: bagnanti perquisiti prima di entrare nei lidi. La denuncia del sindaco:… - RaiNews : Il sindaco: “Una pratica intollerabile. Chi gestisce gli stabilimenti non è il padrone. Seguiranno lettere di diffi… - batheroes : RT @RaiNews: Il sindaco: “Una pratica intollerabile. Chi gestisce gli stabilimenti non è il padrone. Seguiranno lettere di diffida” https:/… - LuciaLaVita1 : RT @P_M_1960: Bagnanti perquisiti prima di entrare in spiaggia: 'Vietato portare da bere e da mangiare'. È accaduto a Bacoli. Il sindaco:… - Frankf1842 : RT @RaiNews: Il sindaco: “Una pratica intollerabile. Chi gestisce gli stabilimenti non è il padrone. Seguiranno lettere di diffida” https:/… -