ATP ‘s-Hertogenbosch 2022, la pioggia ferma il torneo: tutti i match rinviati a domani (Di mercoledì 8 giugno 2022) Giornata molto difficile quest’oggi all’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch. In Gran Bretagna la pioggia non ha infatti dato tregua ai giocatori e ha costretto gli organizzatori a rinviare praticamente tutto a domani. Gli unici a scendere in campo oggi sono stati lo Jenson Brooksby e il francese Hugo Gaston. I due giocatori però non sono neanche riusciti a terminare il primo set, poiché, sul 4-2 30-0 in favore dello statunitense, la pioggia ha iniziato a cadere sempre più forte e la partita è stata dunque sospesa. ATP Stoccarda 2022, Matteo Berrettini torna e sconfigge Albot in 3 set. Ora aspetta Sonego La conseguenza di questa sfortunata giornata è un programma di domani folto di partite che vedrà disputarsi l’ultimo incontro di primo turno e tutti gli ottavi di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) Giornata molto difficile quest’oggi all’ATP 250 di ‘s-. In Gran Bretagna lanon ha infatti dato tregua ai giocatori e ha costretto gli organizzatori a rinviare praticamente tutto a. Gli unici a scendere in campo oggi sono stati lo Jenson Brooksby e il francese Hugo Gaston. I due giocatori però non sono neanche riusciti a terminare il primo set, poiché, sul 4-2 30-0 in favore dello statunitense, laha iniziato a cadere sempre più forte e la partita è stata dunque sospesa. ATP Stoccarda, Matteo Berrettini torna e sconfigge Albot in 3 set. Ora aspetta Sonego La conseguenza di questa sfortunata giornata è un programma difolto di partite che vedrà disputarsi l’ultimo incontro di primo turno egli ottavi di ...

Advertising

lillydessi : ATP 250 Stoccarda e s'Hertogenbosch: I risultati con il dettaglio del Day 3. In campo due azzurri. Out Lorenzo Muse… - News24_it : ATP 250 Stoccarda e s'Hertogenbosch: I risultati con il dettaglio del Day 3. In campo due azzurri. Out Lorenzo Muse… - sportface2016 : #Tennis, Atp e Wta #sHertogenbosch 2022: partite maschili e femminili interrotte causa pioggia - livetennisit : ATP 250 Stoccarda e s’Hertogenbosch: I risultati con il dettaglio del Day 3. In campo tre azzurri (LIVE) - infoitsport : Atp S-Hertogenbosch 2022: Andreas Seppi stacca il pass per il main draw -