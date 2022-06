Armando Broja | su di lui c’è l’interesse sia dell’Inter che del Napoli

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Inter eseguonoBorja, attaccante albanese del Chelsea in presisto al Southampton, che ha segnato nove gol in Premier Secondo quanto riporta il Daily Mail, l’attaccante albanesedi proprietà del Chelsea sarebbe entrato nel mirino die Inter. Il calciatore ha giocato la scorsa stagione in prestito al Southampton, dove si è distinto con nove gol e un assist. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Inter_1908___ : RT @InterHubOff: ???? Armando Broja, attaccante 20enne del Chelsea, ha attirato su di se l’interesse di Newcastle, Everon, WestHam, Napoli e… - InterHubOff : ???? Armando Broja, attaccante 20enne del Chelsea, ha attirato su di se l’interesse di Newcastle, Everon, WestHam, Na… -

Il West Ham ha manifestato il proprio interesse per l'ingaggio dell'attaccante del Chelsea. L'attaccante albanese - racconta il Daily Mail - interessa anche a Newcastle , Everton , Napoli e Inter , con i nerazzurri che stanno cercando di riprendere in prestito Romelu Lukaku . ...Il nome dinon è presente solo nelle liste di mercato del Napoli . L'attaccante albanese, infatti, si è fatto conoscere molto bene in Premier League questa stagione e aumenta la lista di ...Con i suoi 9 gol e 1 assist Armando Broja ha attirato l'attenzione di molti club sia di Premier League che del nostro campionato: il Napoli è stata la prima ...Secondo quanto riferito dal Daily Mail, il Chelsea avrebbe fissato a 25 milioni di sterline il prezzo per l'attaccante albanese Armando Broja. Su di lui c'è l'interesse del Napoli, ma anche quello di ...