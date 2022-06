(Di mercoledì 8 giugno 2022) di Alberto Sigona. Intervista alla famosa cantante romena, fra le pop star più popolari dell’Est Europa, interprete di autentici capolavori (come “Morena” e “Jameia”) che hanno già fatto la storia della musica rumena, riscuotendo successo anche nel continente Americano., la tua carriera è stata costellata di svariati successi musicali: quale ritieni sia stato

Advertising

freeskipperIT : Antonia: “L'amore è il protagonista assoluto delle mie canzoni” - cmont4560 : RT @GerardLDonadoni: @ANNAMAMARIABIA1 @RitangelaPrivi1 @albertopetro2 @Dida_ti @CasaLettori @migliaccio31 @Rebeka80721106 @AnnaCountessK @p… - AlessandraCicc6 : RT @GerardLDonadoni: @ANNAMAMARIABIA1 @RitangelaPrivi1 @albertopetro2 @Dida_ti @CasaLettori @migliaccio31 @Rebeka80721106 @AnnaCountessK @p… - ritamay1 : RT @GerardLDonadoni: @ANNAMAMARIABIA1 @RitangelaPrivi1 @albertopetro2 @Dida_ti @CasaLettori @migliaccio31 @Rebeka80721106 @AnnaCountessK @p… - claudioborlotto : RT @GerardLDonadoni: @ANNAMAMARIABIA1 @RitangelaPrivi1 @albertopetro2 @Dida_ti @CasaLettori @migliaccio31 @Rebeka80721106 @AnnaCountessK @p… -

La Repubblica

... Eleonora Buratto () e Francesca Di Sauro (Giulietta), ...dei tre re di Italo Montemezzi andò in scena la prima volta ...Nonnaera la nostra prima fan. Era molto legata alla canzone ''emozione non ha voce ' di Celentano. Bellissimo testo. Benji mi è stato molto vicino ' , ha raccontato commosso Federico. ' ... Terre Di Tora, un vino che esprime l’amore per la terra