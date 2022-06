Antonello Venditti visita a sorpresa studenti Liceo Giulio Cesare

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma –diaglidel ‘’ di Roma. Oggi, in occasione dell’ultimo giorno di scuola, il cantautore romano ha voluto portare il suo saluto ai ragazzi e alle ragazze del notoclassico della Capitale, lo stesso che lui frequentò. “Eravamo 34 quelli della terza E…”, ha intonatoentrando nell’Aula Magna dell’Istituto, dove una folla dilo ha acclamato tra applausi e cori. “Eccoli, annamo!- ha dettorivolgendosi alla giovane platea- è la prima volta che partecipo all’ultimo giorno di scuola al ‘’, è unapiù per me che per voi, è una ficata! Vi auguro ogni bene e ricordate ...